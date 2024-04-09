Екатеринбурженка нахамила и ударила таксиста, за это ее оплевали

В Екатеринбурге таксист плюнул в лицо пассажирке, которая была недовольна долгой поездкой. Об этом сообщает e1.ru.

Отмечается, что девушка заказала тариф «с попутчиком». Когда водитель забрал другого пассажира, поехал забирать третьего попутчика без предупреждения. Девушка возмутилась, завязался конфликт.

По словам водителя такси, во время выполнения заказа агрегатор прислал заказ на еще одного пассажира, отменить который он не мог.

Водитель заявил, что после того, как он не исполнил требование пассажирки немедленно доставить ее до нужного ей места, она стала его оскорблять и снимать на телефон. Тогда водитель понял, что ехать с ней опасно. При этом он признал, что плевок в ее сторону был лишним.

До этого стало известно, что в Подмосковье водитель Porsche припарковал автомобиль, после чего снял с машины номера и прикрепил ее к столбу с помощью цепи.

В комментариях пользователи предполагают, что водитель мог приковать автомобиль к столбу, чтобы задержать эвакуаторщиков, если те решат отправить автомобиль на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в Москве камеры начали штрафовать за парковку на направляющих островках.