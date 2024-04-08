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В России подешевели запчасти для китайских автомобилей

НАПИ: запчасти для китайских автомобилей подешевели на 1,7%

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Виталий Аньков/РИА Новости

В России в марте 2024 года по сравнению с февралем средняя цена на оригинальные запчасти для китайских легковых автомобилей снизилась на 1,7%. Об этом сообщает Telegram-канал Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

Больше всего в марте подешевели такие детали, как решетка радиатора (–18,1%), заднее крыло (–8,4%), капот (–6,2%) и передняя левая дверь (–4,7%). Подорожали задний бампер (+19,2%), задняя фара (+14,2%), передняя фара (+10,9%).

До этого стало известно, что в марте 2024 года больше всего в нашу страну было импортировано кроссоверов Geely Monjaro.

Так, в первый месяц весны в Россию было завезено 6,4 тыс. кроссоверов Geely Monjaro. На втором месте по этому показателю находится Chery Tiggo 7 Pro Max — 5,2 тыс. машин. Третье место у Сhery Tiggo 4 Pro — 5 тыс. автомобилей.

Следом идет Omoda C5 с результатом 2,9 тыс. машин, а замыкает пятерку лидеров Haval Jolion, которых привезли 2,7 тыс. автомобилей. Стоит отметить, что производство последней модели также организовано на заводе Haval в Тульской области.

Ранее был назван средний возраст автомобилей в России.

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