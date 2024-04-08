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Мотоциклист сорвался с обрыва и записал падение на видео

В Находке мотоцикл свалился в пропасть вместе с водителем

В Находке мотоциклист сорвался с обрыва и чудом не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Отмечается, что инцидент произошел в Находке в Приморском крае. Мотоциклист ехал по сопке. Внезапно впереди дороги оказался обрыв и мужчина потерял управление. Мотоцикл свалился в пропасть вместе с водителем.

Мужчина практически не пострадал. При этом момент падения попал на его видеокамеру. В прошлом году с этого же обрыва сорвались мотоциклист и автомобиль Suzuki Jimny.

До этого стало известно, что мужчина выпрыгнул из движущегося автомобиля на Карельском тракте в Петрозаводске. Впереди него ехала машина ГИБДД. Автомобиль без водителя проехал еще несколько метров и врезался в снежный бруствер справа. Причина такого поступка пока не понятна.

Ранее сообщалось, что в Самарской области опрокинулся автобус с пассажирами.

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