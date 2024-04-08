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Во время погони ГИБДД использовала щит из транспорта для задержания водителя

В Кирове использовали «живой щит» из авто во время погони ГИБДД

В Кировской области для задержания нетрезвого водителя полиция перекрыла дорогу при помощи автомобилей, а также применила табельное оружие. Кадры погони опубликованы в Telegram-канале официальной представительницы МВД Ирины Волк. Она сообщила, что в МВД поступила ориентировка о розыске автомобиля ВАЗ-2106, угнанного в областном центре.

«В районе введен план «Перехват». Организовано перекрытие дороги. Однако злоумышленник протаранил полицейский автомобиль и, набирая скорость, поехал дальше. Руководивший операцией начальник территориального отдела полиции, убедившись в отсутствии встречного транспорта и пешеходов, произвел два прицельных выстрела по колесам», — говорится в публикации.

На видеозаписи регистратора из патрульного автомобиля видно, что водитель «ВАЗ-2106» в какой-то момент пытается объехать автомобили, выставленные поперек дороги — трактор МТЗ «Беларусь» и Lada Vesta. Не справившись с управлением, водитель «шестерки» протаранил Vesta и продолжил движение.

Нарушителем оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Против него составили семь административных протоколов, а также возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства). Кировчанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что в Казани мужчина угнал такси, пока водитель вышел из машины. Таксист вызвал полицию, началась погоня. В результате угонщика удалось остановить на Мамадышском тракте. Задержанным оказался 25-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье и регионах перекрыли дороги для поимки напавшего на полицейских.

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