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Стало известно, во сколько обойдется содержание автомобилей Evolute

НАПИ: содержание Evolute i-Sky в Москве обойдется в 2,9 млн рублей за пять лет

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Evolute

Эксплуатация электрического кроссовера Evolute i-Sky в Москве потребует от владельца 2,9 млн рублей за 5 лет, на содержание седана Evolute i-Pro за тот же период потребуется 1,8 млн рублей, кроссовера i-Joy — 2,1 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ, проанализировавшее стоимость владения автомобилями этой марки.

Электрический кроссовер i-Sky, который стоит новым 4,92 млн рублей, в месяц потребует от владельца затрат на 48,6 тыс. рублей при годовом пробеге 20 тыс. км. На эксплуатацию седана i-Pro (розничная цена — 1,89 млн рублей) в месяц уйдет 29,6 тыс. рублей, на эксплуатацию кроссовера i-Pro, который предлагается за 2,79 млн рублей, потребуется 35,3 тыс. рублей в месяц.

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