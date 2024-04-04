Владивостокец разъезжал по городу на авто и размахивал пистолетом

Во Владивостоке пассажир автомобиля Toyota Prius высунулся в окно и целился из предмета, похожего на пистолет, в соседей по потоку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья. Владивосток».

Позже сотрудники полиции установили личность и местонахождение водителя автомашины Toyota Prius, попавшей в объектив видеокамеры на улице Выселковой. 32-летний водитель такси рассказал, что оружие демонстрировали пассажиры, в связи с чем он сделал им замечание.

Полиция продолжает проведение проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности пассажиров.

До этого стало известно, что в Казани мужчина угнал такси, пока водитель вышел из машины. Отмечается, что 25-летний пассажир такси пересел на водительское место, пока таксист выходил заправить машину и оплатить бензин. Пассажир завел машину и уехал.

Водитель вызвал полицию, началась погоня. Угонщика удалось остановить на Мамадышском тракте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области паводком смыло автомобильный мост.