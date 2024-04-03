Москвичи не могут записаться в ГИБДД из-за нехватки талонов

В столичном ГИБДД образовались длинные очереди автомобилистов из-за нехватки талонов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в ГИБДД.

«Раньше машину можно было поставить на учет, либо записавшись через «Госуслуги», либо просто прийти в ведомство без предварительной записи <...> ситуация изменилась в прошедшую пятницу, когда ввели лимитированную систему выдачи талонов (250–300 штук в день) в электронной очереди», — говорится в публикации.

По данным канала, эту инициативу предложил департамент информтехнологий, связи и защиты информации МВД. Изменения привели к длинным очередям в отделении. Сообщается, что многие приезжают ранним утром, чтобы получить талон. Один из недовольных автомобилистов встал в пикет с обращением к главе МВД.

До этого российским водителям объяснили, как возместить ущерб при падении дерева на автомобиль. При наличии полиса КАСКО владелец пострадавшего авто должен позвонить страховщикам, объяснить ситуацию и получить от них инструкцию, что делать дальше. Если полиса нет, то инцидент придется оформить самостоятельно. Автоэксперты советуют водителям взять контакты очевидцев (если они были). Также следует вызвать полицию и представителей организации, на территории которой произошел инцидент.

Если дерево упало во дворе, то обращаться надо в коммунальные службы или управляющие организации. Если на частном паркинге, то уведомить о произошедшем надо представителей собственника, а если на муниципальной парковке, то звонить нужно в местные инженерные службы. От них требуется составить акт.

Ранее Совфед доработал законопроект о наказании за пьяное вождение электросамокатов.