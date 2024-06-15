Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в истории Евро

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым ассистентом в истории чемпионатов Европы.

Футболист, который вышел в стартовом составе своей национальной команды на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии в возрасте 16 лет 338 дней, на второй компенсированной минуте к первому тайму отдал голевой пас на защитника мадридского «Реала» Дани Карвахаля, поразившего ворота сборной Хорватии.

В данный момент в матче Испании и Хорватии продолжается перерыв после первого тайма, счет 3:0 в пользу испанцев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Испания выиграла первый тайм у Хорватии со счетом 3:0.