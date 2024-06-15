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Британия подозревает Китай в шпионаже через фуражки

Британия подозревает Китай в шпионаже через кокарды на фуражках

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Global Look Press

В Британской армии намерены массово сменить кокарды на беретах и фуражках из-за смены королевского герба, связанного с восшествием Карла III на престол. Предыдущие значки были сделаны в Китае на британских заводах компании Wyedean Weaving, передает РБК.

«Есть опасения, что в значки на кепках могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчик. Результатом является задержка с введением значков на фуражках, поскольку Великобритания не имеет возможности производить их так быстро и дешево», — рассказал чиновник.

До этого сообщалось, что российская сторона назвала клеветой утверждения британских СМИ об использовании резиденции посольства РФ к югу от Лондона в целях шпионажа.

Кроме того, дипломаты отметили, что в статье, в которой Москва обвиняется в запуске беспилотников из резиденции в Сикокс-Хит, приводится фотография этой же резиденции, сделанная с зависшего дрона. В посольстве отметили, что это является явным нарушением правил и обычаев дипломатической неприкосновенности, и выразили надежду, что это нарушение конвенции когда-нибудь будет расследовано.

Ранее в Кремле назвали несерьезным материалом статью FT о подготовке РФ диверсий в Европе.

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