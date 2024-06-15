В Москве появился в продаже редчайший Mercedes за 100 млн рублей

В Москве продают редкий Mercedes-Benz SLR McLaren за 99 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на «Авто.ру».

Всего было выпущено 150 подобных спорткаров. Продавец заявил, что пробег автомобиля составляет 1,4 тыс. км, поэтому его можно считать почти новым. У него был только один владелец. Машину ввезли в Россию официально и хранили на отапливаемом паркинге.

Купе SLR 722 было создано в 2006 году в честь победы Стирлинга Мосса в гонке Mille Miglia. Затем создатели выпустили спорткар со складным верхом. Он получил двигатель V8 5.5 на 650 л.с., крепкую подвеску и усиленные тормоза. До 100 км/ч модель разгоняется за 3,7 секунды.

До этого Ferrari представила новый флагманский суперкар 12Cilindri Spider, который оснащен бензиновым мотором V12 без гибридного привода.

«Концепция автомобиля черпает вдохновение из моделей Ferrari Gran Turismo с открытым верхом 1950-х и 60-х годов. Двенадцатицилиндровый атмосферный двигатель мощностью 830 л.с. дарит уникальные и сенсационные впечатления от вождения», — заявили в компании.

Ранее водители Ferrari остались без навигаторов.