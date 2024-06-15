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Глава ЕК рассказала о последствиях заморозки украинского конфликта

Фон дер Ляйен: заморозка украинского конфликта — путь к войне

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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что заморозка Российско-украинского конфликта не является решением проблемы, а только повлечет за собой дальнейшие войны. Об этом сообщает Reuters.

В рамках украинского саммита в Швейцарии фон дер Ляйен подчеркнула, что вместо заморозки конфликта необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который сможет восстановить суверенитет страны и ее территориальную целостность.

До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис на саммите в Швейцарии и обсудил поставки оружия на Украину.

Зеленский также поблагодарил представительницу США за выделение более $1,5 млрд помощи.

Издание Bloomberg отмечало, что отказ ряда стран Глобального Юга от участия в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии демонстрирует сложную политическую обстановку вокруг конфликта Москвы и Киева, и показывает, что на мероприятии не удастся создать путь к мирным переговорам.

Ранее экс-разведчик США заявил о провале швейцарского саммита.

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