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В небе над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

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Reuters

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА Вооруженных сил Украины был замечен и уничтожен над регионом России примерно в 18:00 по мск. Информации о повреждениях и пострадавших нет.

До этого в военном ведомстве отчитались о результатах работы средств ПВО за неделю. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и 465 беспилотных летательных аппаратов противника.

Также Вооруженные силы Украины потеряли два вертолета Ми-8 и самолеты Су-27 и Су-25, которые были уничтожены на аэродромах.

15 июня в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО за прошедшие сутки сбили 54 украинских беспилотника.

За день до этого в воздушном пространстве Ростовской области уничтожили сразу 70 беспилотных летательных аппаратов. Еще 17 украинских дронов нейтрализовали в Курской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской областях и Республике Крым.

Ранее почти 90 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы.

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