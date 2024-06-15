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Испания выиграла первый тайм у Хорватии со счетом 3:0

Испания выиграла первый тайм у Хорватии со счетом 3:0 на Евро-2024

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Lisi Niesner/Reuters

Завершился первый тайм первого матча группового этапа чемпионата Европы 2024 года в квартете В между сборными Испании и Хорватии.

Встреча проходит в Берлине на Олимпийском стадионе, после первых 45 минут со счетом 3:0 ведут испанцы. Счет в матче на 29-й минуте открыл нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, ему ассистировал полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис. Спустя три минуты отличился сам Руис, голевую передачу оформил полузащитник «Манчестер Сити» Педри. В компенсированное время отличился защитник «Реала» Дани Карвахаль, результативный пас отдал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события. Во втором матче этой группы встретятся Италия и Албания.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

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