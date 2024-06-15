Тупорылые акулы в Мексиканском заливе стали чаще кусать людей из-за жары, выяснили ученые

Американские ученые назвали причину участившихся нападений тупорылых акул Carcharhinus leucas на людей в штате Флорида. По мнению специалистов, акулы стали агрессивнее из-за жаркой погоды, сообщает портал Live Science.

Ранее стало известно, что 7 июня во флоридском округе Уолтон акула атаковала 45-летнюю женщину, откусив ей часть левой руки и оставив раны на туловище. Через некоторое время в шести километрах от места первого происшествия нападению подверглись подростки 15 и 17 лет. Одного из них госпитализировали в критическом состоянии.

По словам директора программы по исследованию акул Университета Флориды Гэвина Нейлора, из-за недавней жаркой и сухой погоды в Мексиканский залив стало попадать меньше пресной воды из рек и ручьев. Это позволило соленым водам подойти ближе к берегу, принеся с собой планктон. Вслед за планктоном пришли питающиеся им рыбы, за которыми последовали акулы.

Тупорылые, или бычьи акулы — один из самых агрессивных видов в своем семействе. Кроме того, голодные бычьи акулы склонны без разбору набрасываться на любые предметы, которые покажутся им съедобными. Эти рыбы вырастают до четырех метров в длину и представляют серьезную опасность для человека.

Ранее ученые нашли скелет гигантского предка большой белой акулы.