Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тупорылые акулы в Мексиканском заливе стали чаще кусать людей из-за жары, выяснили ученые

Live Science: на юге США жаркая погода провоцирует акул нападать на отдыхающих

close
100%
Global Look Press

Американские ученые назвали причину участившихся нападений тупорылых акул Carcharhinus leucas на людей в штате Флорида. По мнению специалистов, акулы стали агрессивнее из-за жаркой погоды, сообщает портал Live Science.

Ранее стало известно, что 7 июня во флоридском округе Уолтон акула атаковала 45-летнюю женщину, откусив ей часть левой руки и оставив раны на туловище. Через некоторое время в шести километрах от места первого происшествия нападению подверглись подростки 15 и 17 лет. Одного из них госпитализировали в критическом состоянии.

По словам директора программы по исследованию акул Университета Флориды Гэвина Нейлора, из-за недавней жаркой и сухой погоды в Мексиканский залив стало попадать меньше пресной воды из рек и ручьев. Это позволило соленым водам подойти ближе к берегу, принеся с собой планктон. Вслед за планктоном пришли питающиеся им рыбы, за которыми последовали акулы.

Тупорылые, или бычьи акулы — один из самых агрессивных видов в своем семействе. Кроме того, голодные бычьи акулы склонны без разбору набрасываться на любые предметы, которые покажутся им съедобными. Эти рыбы вырастают до четырех метров в длину и представляют серьезную опасность для человека.

Ранее ученые нашли скелет гигантского предка большой белой акулы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами