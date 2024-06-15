В Севастополе пройдет тренировка флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в 20:00 в Северном и Южном молах пройдут тренировки расчетов ППДО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — сообщил Развожаев.

До этого сообщалось, что в Севастополе днем пройдут тренировки флота в районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт. В городе все спокойно, добавил губернатор.

Ночью Развожаев сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на Севастополь. По его словам, все воздушные цели были сбиты высоко в небе, большая часть из них уничтожена над акваторией. Губернатор также добавил, что тип сбитых ракет устанавливается, несдетонировавших суббоеприпасов не обнаружено.

Также в Севастополе заявили о 100-процентном раскрытии планов диверсий.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.