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Швейцария считает мирный процесс по Украине невообразимым без РФ

Президент Швейцарии Амхерд: мирный процесс по Украине невообразим без России

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Shutterstock

Мирный процесс по Украине невообразим без участия России. Об этом снова заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая саммит в Бюргенштоке, сообщает ТАСС.

По ее словам, это понимают все. Как отметила глава государства, долговременное решение должно включать обе стороны конфликта. Она рассказала, что участники саммита обсудят, как и при каких условиях Российская Федерация «может быть вовлечена в этот процесс». Амхерд добавила, что в Швейцарии будет сделан первый шаг и надо озадачиться тем, «чтобы за ним последовал второй».

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России проходит на швейцарском курорте Бюргеншток.

15 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони связала перспективу разблокировки российских активов с мирным процессом по Украине и компенсациями Киеву.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

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