Автоэксперт рассказал, можно ли сэкономить на обслуживании автомобиля

Обслуживание автомобиля и, соответственно, расходы на него отменить нельзя. Об этом в беседе с Общественной службой новостей предупредил автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, водители придумывают различные способы снизить нагрузку на бюджет, однако не всегда обходится без потери качества эксплуатации транспортного средства.

«Водители BMW, например, экономят на лампочках, не включая поворотники. Кто-то пытается купить дешевые запчасти, у которых срок эксплуатации в разы меньше, чем у оригинальных, кто-то заливает вместо 92-го, 95-й бензин. Но вообще лучший способ сэкономить на эксплуатации транспортного средства — не эксплуатировать его», — сказал Сажин.

Он также напомнил о правильной эксплуатации автомобиля во время движения. Эксперт советует объезжать ямы, не давая нагрузку на подвеску и обеспечивая экономию топлива.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов до этого рассказал «Газете.Ru», что несоблюдение необходимого уровня давления в шинах может привести к их преждевременному износу, а также стать причиной аварии.

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