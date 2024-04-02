Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказал, можно ли сэкономить на обслуживании автомобиля

Автоэксперт Сажин: эксплуатационные расходы на автомобиль отменить нельзя

close
100%
Наталья Горшкова/РИА Новости

Обслуживание автомобиля и, соответственно, расходы на него отменить нельзя. Об этом в беседе с Общественной службой новостей предупредил автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, водители придумывают различные способы снизить нагрузку на бюджет, однако не всегда обходится без потери качества эксплуатации транспортного средства.

«Водители BMW, например, экономят на лампочках, не включая поворотники. Кто-то пытается купить дешевые запчасти, у которых срок эксплуатации в разы меньше, чем у оригинальных, кто-то заливает вместо 92-го, 95-й бензин. Но вообще лучший способ сэкономить на эксплуатации транспортного средства — не эксплуатировать его», — сказал Сажин.

Он также напомнил о правильной эксплуатации автомобиля во время движения. Эксперт советует объезжать ямы, не давая нагрузку на подвеску и обеспечивая экономию топлива.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов до этого рассказал «Газете.Ru», что несоблюдение необходимого уровня давления в шинах может привести к их преждевременному износу, а также стать причиной аварии.

Ранее россиянам рассказали о существенных минусах дополнительной шумоизоляции автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами