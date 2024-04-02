Выяснилось, почему нельзя выбрасывать старые шины

В России водители, которые выбросили на свалку старые шины, рискуют получить штраф. Об этом напоминает ТАСС.

По данным Российского экологического оператора, каждый год в стране образуется порядка миллиона тонн отработанных покрышек. При этом выбросить их на свалку или сжечь нельзя, поскольку они разлагаются несколько десятилетий и при горении выделяют канцерогены. В связи с этим законодательство запрещает захоронение покрышек.

Нарушителям закона грозит штраф, а при худшем сценарии — уголовная ответственность. Так, для физлиц размер штрафа варьируется от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — 20-40 тыс. руб., для ИП — 40-50 тыс. руб., а для компаний — 300-400 тыс. руб. Для последних двух категорий также предусмотрено наказание в виде временной приостановки деятельности до 90 дней.

Существует два верных способа избавиться от старых шин: продать их или сдать на утилизацию. В первом случае покрышки можно отдать за 1-5 тыс. рублей. Во втором — нужно обратиться в специализированные интернет-площадки, которые порой даже выплачивают клиентам символическую сумму. Также сдать шины на утилизацию можно бесплатно в некоторых пунктах приема вторсырья.

До этого в столичном Дептрансе водителям посоветовали заменить зимние шины на летние. Это должно помочь избежать аварий и предотвратить быстрый износ резины. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что в Москве столбик термометра не опускается до нуля даже ночью.

Также руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев заявил, что шины лучше покупать качественные. По словам эксперта, если бюджет при покупке шин сильно ограничен, можно обратить внимание на китайских производителей. Можно изучить данные о конкретной марке: мнения других автовладельцев, кто уже эксплуатирует эти покрышки, мнения экспертов и результаты тест-драйвов.

Ранее оценочная стоимость для растаможки иномарок значительно выросла.