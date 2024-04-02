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Названа стоимость самой дешевой версии кроссовера Omoda C5

В РФ новую базовую версию кроссовера Omoda C5 будут продавать за 2,2 млн рублей

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Omoda

В России появится новая базовая версия кроссовера Omoda C5 под названием Fun. Ее цена — 2,2 млн рублей, а с максимальной выгодой — 2 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идет о кроссовере 2024 года выпуска. Предыдущая самая доступная комплектация, которая называется Joy, обойдется в 2,4 млн рублей.

В оснащение версии Fun входят 17-дюймовые литые диски, спойлер, дневные светодиодные ходовые огни, задние датчики парковки, камера заднего вида, система мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов.

Автомобиль Omoda C5 Fun оснащен 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с. и бесступенчатой коробкой передач. Привод — передний.

До этого стало известно, что продажи большого кроссовера Jaecoo J8 на российском рынке начнутся в апреле 2024 года. Модель будет представлена в трех комплектациях. Цены будут объявлены позже.

Ранее сообщалось, что кроссовер Haval H3 появится у российских дилеров во втором квартале 2024 года.

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