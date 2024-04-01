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Мужчина попытался проникнуть в ФБР и был задержан

Fox News: мужчину задержали при попытке проникнуть в здание ФБР через ворота

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Sergio Flores/Reuters

Неизвестный мужчина был задержан сотрудниками полиции при попытке проникнуть в здание Федерального бюро расследований (ФБР) США в городе Атланта штат Джорджия. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что водитель сначала протаранил на автомобиле ворота у контрольно-пропускного пункта штаб-квартиры американской спецслужбы в одном из штатов.

При этом машина врезалась в специальный отбойник. После мужчина пытался самостоятельно проникнуть в здание, но был задержан. Во время инцидента никто из сотрудников ФБР и жителей города не пострадал.

Сейчас полиция и ФБР устанавливают мотивы действий нарушителя и его личность. По данным представителя спецслужбы, инцидент произошел около полудня по местному времени (около 19.00 мск).

В ноябре 2023 года автомобиль Bentley Flying Spur на большой скорости врезался в будку погранслужбы и взорвался на Радужном мосту на границе США и Канады.

В салоне находились водитель и пассажир. При этом в ФБР не нашли признаков теракта и квалифицировали произошедшее как рядовое ДТП.

Ранее в Вашингтоне подросток совершил вооруженный угон автомобиля ФБР.

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