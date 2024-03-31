Мошенник продал мужчине 200 фальшивых лотерейных билетов, пообещав хороший выигрыш

В Москве мошенники продавали фальшивые лотерейные билеты, обещая купившим их автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, мужчина по имени Абдулаким просмотрел рекламу лотереи с розыгрышем машины на Youtube. Главным призом была машина российского производства. Мужчина позвонил по указанному номеру и связался с неким Парвизом, а тот рассказал ему, что для выигрыша нужно было купить 200 «лотерейных билетов» примерно за 600 тыс. рублей. Парень вошел в азарт и начал скупать билеты.

Но прошли недели, а затем и месяцы, а Абдулаким так и не дождался автомобиля. Со временем реклама пропала, и Парвиз перестал брать телефон. Мужчина обратился в полицию. Там выяснилось, что он не единственный, кто пытался выиграть машину, пострадавших, как минимум, еще четверо. Полиция проводит проверку.

До этого сообщалось, что в Томске неизвестный размахивал предметом, похожим на автомат Калашникова, высунувшись из автомобиля Nissan.

В полиции Томска подтвердили, что выявили видеозапись, на которой пассажир автомобиля держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием.

Полицейские устанавливают личность водителя и пассажира автомобиля, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательном.

Ранее стало известно, что в Сочи мужчина избил водителя «Жигулей» оторванным шлагбаумом.