Мужчина с оторванным шлагбаумом напал на водителя и попал на видео

В Сочи мужчина избил водителя автомобиля ВАЗ-2105 металлическим шлагбаумом. О этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». Инцидент произошел на улице Макаренко.

Судя по видео, мужчина наносит удары оторванным шлагбаумом по «Жигулям», пытаясь попасть и по водителю. В какой-то момент ему это удается. Во время инцидента слышатся выстрелы. Чем закончилась битва, не сообщается.

О том, что стало причиной инцидента, не известно. Полиция проводит проверку.

До этого стало известно, что в Приозерске Ленинградской области пассажирка обвинила женщину-водителя в избиении из-за цвета волос. Полицейским водитель такси заявила, что конфликтов с пассажирами у нее не было и пообещала обратиться в суд с заявлением о ложном доносе.

Ранее на трассе в Красноярском крае лесовоз завалил бревнами проезжую часть.