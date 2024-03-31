Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина с оторванным шлагбаумом напал на водителя и попал на видео

В Сочи мужчина избил водителя «Жигулей» оторванным шлагбаумом

В Сочи мужчина избил водителя автомобиля ВАЗ-2105 металлическим шлагбаумом. О этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». Инцидент произошел на улице Макаренко.

Судя по видео, мужчина наносит удары оторванным шлагбаумом по «Жигулям», пытаясь попасть и по водителю. В какой-то момент ему это удается. Во время инцидента слышатся выстрелы. Чем закончилась битва, не сообщается.

О том, что стало причиной инцидента, не известно. Полиция проводит проверку.

До этого стало известно, что в Приозерске Ленинградской области пассажирка обвинила женщину-водителя в избиении из-за цвета волос. Полицейским водитель такси заявила, что конфликтов с пассажирами у нее не было и пообещала обратиться в суд с заявлением о ложном доносе.

Ранее на трассе в Красноярском крае лесовоз завалил бревнами проезжую часть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами