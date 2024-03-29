Военный «Урал» протаранил автобус в Калуге, пострадали пять человек

Военный грузовик «Урал» врезался в автобус с пассажирами на путепроводе в Калуге, пострадали пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Калуга Жесть» и публикует видео последствий ДТП.

На кадрах видно, что грузовой «Урал» цвета хаки с военными номерами врезался в заднюю часть автобуса слева. После этого автобус протаранил ограждение у края проезжей части. По асфальту растеклись технические жидкости. Рядом с автобусом — автомобиль скорой помощи и медики.

В аварии пострадали пять человек, на месте происшествия работали четыре бригады медиков, сообщил в своем Telegram-канале глава областного минздрава Константин Пахоменко.

«Пострадало 5 человек, все доставлены в областную больницу. Детей среди пострадавших нет», — написал Пахоменко.

Ранее во Владивостоке взорвалась и сгорела машина, припаркованная у больницы.