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BMW обучит водителей ездить под настоящими взрывами в стиле Джейсона Стэтхэма

BMW обучит водителей бронированных авто опасным маневрам и езде под огнем

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Millennium Films

Немецкая компания BMW открыла школу вождения автомобилей Security Vehicle Training School. Об этом сообщает портал Carscoops.

В автошколе BMW предлагают пройти два курса. Первый длится два дня и включает уроки по обращению с бронированным автомобилем. Водителей познакомят с основами физики и техники вождения, а также расскажут, как защитить пассажиров в экстренных ситуациях. Кроме того, их научат ориентироваться на лесной дороге ночью и вести себя во время настоящего взрыва. Водителей обещают научить и различным маневрам, например, полицейскому развороту, который часто используют в фильмах в сценах погони.

Второй курс направлен на развитие навыков, приобретенных на первом. Он нацелен на обучение водителей езде под огнем (курс включает в себя использование пиротехники). Также с учениками разыграют сценарии ночных засад.

Сама школа расположена на заброшенной взлетно-посадочной полосе под Берлином. Обучение будет проходить на бронированной BMW 7 Series, i7 Protection, а также BMW X5 Protection VR6. Отмечается, что они весят на тонну больше, чем обычные.

До этого BMW представила концептуальный электрический кроссовер Neue Klasse X. Производство серийной версии этого автомобиля начнется в 2025 году на заводе в Венгрии. Полностью электрическая архитектура позволила удлинить колесную базу модели и сделать свесы кузова короткими, чтобы предоставить максимально возможный объем пространства для водителя и пассажиров. Также кроссовер обладает классическими пропорциями BMW.

Ранее Kia показала новый седан без дверных ручек.

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