Пушков поставил диагноз Байдену после его рассказа о поездках по мосту в Балтиморе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что он часто путешествовал на поезде по автомобильному мосту в Балтиморе, который недавно обрушился. Слова политика приводятся в его Telegram-канале.

«Байден уверенно рассказал, как ездил на поезде по рухнувшему в Балтиморе автомобильному мосту. Ну и что? Хорошо, что хотя бы не с президентом Миттераном ездил <...> Тем временем пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отказывается отвечать на вопросы, есть ли у Байдена деменция, а вместо ответа возмущенно кричит в трубку журналистам: «Как вы можете задавать такие вопросы!», — говорится в публикации.

Пушков отметил, что пресс-секретаря «можно понять», потому что с Байденом «и так все давно ясно».

До этого западные СМИ сообщали, что президент США Джо Байден, вероятно, выдумал свои путешествия на поезде через обрушившийся мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. После трагедии американский лидер рассказал о том, что часто ездил по нему на машине и поезде. При этом у моста никогда не было железнодорожной ветки. В результате президента США обвинили в попытке набрать политические очки за счет трагедии.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился 26 марта после того, как в его опору врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач. К месту происшествия были направлены аварийно-спасательные службы.

Ранее сенатор Алексей Пушков увидел в обрушении автомобильного моста в Балтиморе судьбоносный знак для США.