ГИБДД проводит рейды в Москве с досмотрами авто

На дорогах Москвы после теракта в «Крокусе» ГИБДД приводит рейды с досмотрами автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«На дорогах города, по всей видимости, задействован если не весь личный состав столичного ГИБДД, то большая его часть. Внимание правоохранительных органов привлекают автомобили, в которых передвигаются граждане, похожие на иностранцев. Вместе с гаишниками работают представители других силовых структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрительные машины не только осматривают, но и досматривают.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Позже были арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте.

Ранее сообщалось, что на Урале опротестовали штрафы, которые гаишники выписали дальнобойщику с инсультом.