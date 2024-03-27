Названы самые проблемные подержанные автомобили

Антирейтинг самых проблемных семейных автомобилей с пробегом возглавили хетчбэки Audi A3 и Volkswagen Golf, а также лифтбек Skoda Octavia. Список публикует британское издание Whatcar.com.

Исследование показало, что 59% владельцев подержанной Audi A3 столкнулись с поломками: чаще всего они жаловались на проблемы в навигации, мультимедийной системе, также их не устроила работа коробки передач. По словам 70% автомобилистов, ремонт авто занимает много времени (примерно неделю). При этом из достоинств Audi A3 назвали то, что все проблемы решали бесплатно по гарантии.

На Volkswagen Golf пожаловались 48% респондентов. Более чем в трети случаев приходилось вызывать эвакуатор, а ремонт длился более недели. Бесплатными услуги сервиса были лишь для 89% автовладельцев. Остальным в переводе на рубли пришлось заплатить порядка 175 тыс.

На третьем месте оказалась Skoda Octavia — проблемы с ней возникли у 49% владельцев. Респонденты пожаловались на проблемы с кузовом, кондиционером, электроникой и информационно-развлекательной системой. При этом всем им сделали бесплатный ремонт.

Также в антирейтинг попали такие модели, как Mercedes A-Class (бензиновая модель и гибрид), Seat Leon, Mercedes A-Class, Opel Astra, Skoda Scala и Kia XCeed.

До этого британский портал WhatCar.com. назвал последнюю версию Kia Sportage лучшим семейным кроссовером на рынке. В России модель падает в цене уже несколько месяцев подряд. В феврале автомобиль продавался минимум за 3,04 млн руб., но к началу марта его ценник упал до 2,99 млн руб. За эту сумму кроссовер 2024 года предлагает приобрести «частник» из Набережных Челнов.

Ранее выяснилось, почему в Домодедово водовоз врезался в крупнейший лайнер Emirates.