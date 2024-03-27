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В Домодедово водовоз порвал днище самому большому в мире пассажирскому самолету

В Домодедово водовоз протаранил самый большой в мире пассажирский самолет

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Телеграм-канал «112»

В Домодедово водовоз врезался в самый большой в мире пассажирский самолет «Аэрбас А-380». Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«Рейс МоскваДубай должен был уже вылететь, оставалось заправить борт питьевой водой, но водитель спецмашины перепутал педали и вместо того, чтобы плавно припарковаться у нужного отверстия, как консервным ножом прошел по фюзеляжу», — говорится в публикации.

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Телеграм-канал «112»

Отмечается, что рейс самолета отложили на неопределенный срок. Водителя водовоза доставили в больницу — он не получил травм, однако находится в шоковом состоянии.

27 марта также сообщалось, что в центре Курска у центрального рынка автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. В аварии пострадали шесть человек. Как уточнили в МЧС Курской области, загорелись автомобили УАЗ и Lada Largus.

Ранее появилось видео, как Никита Кологривый спрятался в тонированной Toyota после спецприемника.

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