Задержанных террористов «Крокуса» могли привезти в Москву

Автозак, который перевозит задержанных и арестованных, заехал на территорию СК России в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Не исключено, что внутри автомобиля могут находиться подозреваемые в совершении теракта в «Крокусе»», — говорится в публикации.

По данным канала, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, которого ранили при задержании в Брянской области, доставили в столицу еще утром.

До этого в сети появились фото подозреваемого в теракте в «Крокусе» и расстрелянного Renault. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину остановили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, начался пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее выяснилось, откуда террористы «Крокуса» взяли белый Renault для побега.