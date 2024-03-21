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Infiniti выпустила новое поколение внедорожника QX80

Infiniti представила новый внедорожник QX80 с массажными креслами

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Infiniti

Компания Infiniti представила новое поколение внедорожника QX80. Об этом сообщает пресс-служба infiniti.

Дизайн трехрядного QX80 нового поколения выполнен в фирменном стиле Artistry In Motion, что можно перевести как «артистизм в движении». Автомобиль получил крупную решетку радиатора с угловатыми линиями и новый логотип бренда с подсветкой.

Пассажирам на втором ряду доступна функция биометрического охлаждения. Специальный датчик определяет, когда пассажиру жарко, и климатическая установка направляет необходимое количество прохладного воздуха на второй ряд. Также у автомобиля будет встроенная система массажа для водителя и переднего пассажира, а также пассажиров на втором ряду.

Для кроссовера будет предлагаться пневмоподвеска Electronic Air Suspension и адаптивные амортизаторы Dynamic Digital Suspension, которые улучшат ездовые характеристики и комфорт в движении.

Автомобиль оснащен 3,5-литровым турбомотором мощностью 450 л.с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — задний или полный.

До этого стало известно, что в России новый флагманский кроссовер BAIC X75 в базовой комплектации Comfort будет стоить 2,99 млн рублей. Длина автомобиля составляет 4745 мм при колесной базе 2800 мм. Дорожный просвет — 200 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» пообещал пересадить каждого чиновника на свои машины.

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