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В Нижневартовске мужчина надышался в гараже угарным газом и месяц провел без сознания

В Югре мужчина месяц провел без сознания после отравления угарным газом в гараже

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Depositphotos

В Нижневартовске врачи спасли жизнь 40-летнему мужчине, который надышался угарным газом во время работы в гараже. Об этом сообщил департамент здравоохранения ХМАО.

«Причиной тяжелого состояния стало отравление угарным газом. В течении первых суток у пациента развилась полиорганная недостаточность (тяжелейшее нарушение деятельности нескольких органов). <…> Состояние пациента осложнялось также аспирационной пневмонией и сепсисом. Вероятный риск неблагоприятного исхода превышал 90%», — заявили в пресс-службе.

Пациент почти месяц находился на ИВЛ и получал заместительную почечную терапию. В созание он пришел только спустя три недели.

По его словам, во время работы в гараже он почувствовал сильное недомогание и не смог выйти из гаража. При этом мужчина успел позвонить знакомым, которые вызывали врачей. Впоследствии пациента перевели в эндокринологическое отделение, где он восстанавливал функцию почек и учился заново ходить. Мужчина провел в больнице 47 дней, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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