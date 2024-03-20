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Опубликованы первые изображения внедорожника Haval Dargo Hi4

В Китае представят «экстремальную» версию внедорожника Haval Dargo

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Haval

В Китае 25 марта дебютирует новая, более мощная версия внедорожника Haval Dargo, которая получила приставку Hi4. Об этом сообщает carnewschina.com. Перед премьерой компания Haval распространила фото новинки.

Отмечается, что у внедорожника изначально была бензоэлектрическая версия, но с передним приводом. Теперь же к дебюту готовится полноприводный и более мощный гибридный вариант Hi4, который рассчитан на серьезное бездорожье.

Автомобиль оснастят трехмоторной гибридной установкой на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Вместе с двумя электродвигателями он будет развивать 378 л.с. Расход топлива составит 1,83 л. на 100 км пути в смешанном цикле.

Haval Dargo Hi4 будет оснащен семью программам движения, включая «грязь» и «песок».

До этого «АвтоВАЗ» назвал три преимущества вариатора для Lada Vesta. Такая коробка передач хорошо подходит для моторного отсека Lada Vesta, достаточно надежна и рассчитана на высокий крутящий момент. У мотора пиковый момент — 170 Нм, а коробка передач рассчитана минимум на 180 Нм.

Ранее дилеры оценили Kia Rio под брендом Solaris в 2,2 млн рублей.

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