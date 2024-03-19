В Чите 16-летний лихач устроил дрифт на школьном стадионе и попал на видео

В Чите 16-летний подросток устроил дрифт прямо на школьном футбольном поле. Об этом сообщило УМВД Забайкальскому краю в своем Telegram-канале.

«Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность правонарушителя. Им оказался 16-летний читинец. Молодой человек свою вину полностью признал», — говорится в публикации.

В отношении нарушителя возбудили административное дело по нескольким статьям КоАП РФ. Отмечается, что им займется комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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