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В Чите 16-летний лихач устроил дрифт на школьном стадионе и попал на видео

В Чите подросток устроил дрифт на школьном футбольном стадионе и попал на видео

В Чите 16-летний подросток устроил дрифт прямо на школьном футбольном поле. Об этом сообщило УМВД Забайкальскому краю в своем Telegram-канале.

«Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность правонарушителя. Им оказался 16-летний читинец. Молодой человек свою вину полностью признал», — говорится в публикации.

В отношении нарушителя возбудили административное дело по нескольким статьям КоАП РФ. Отмечается, что им займется комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

До этого экс-мэр Иркутска пустил в глубокий дрифт свадебный лимузин на льду Байкала.

Ранее в Тульской области снежная глыба всмятку раздавила «шестерку» с водителем внутри.

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