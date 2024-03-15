Курганский подросток на «Жигулях» протащил полицейского по земле и ударил его дверью

В Курганской области сотрудники ДПС задержали подростка 2006 года, который пытался скрыться от правоохранителей на «Жигулях». Об этом полиция Курганской области сообщила в своем Telegram-канале.

«В селе Шмаково автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2106. Сотрудники полиции приняли решение осуществить проверку документов у водителя. Заметив намерение полицейских, находящийся за рулем молодой человек начал движение в противоположном направлении, задним ходом. Водитель проигнорировал законное требование об остановке транспортного средства, увеличил скорость, после чего ударил полицейского дверью автомобиля», — говорится в публикации.

В результате погони инспектору удалось извлечь ключ зажигания, после чего подростка задержали. Ему может грозить уголовная ответственность за причинение вреда здоровью сотруднику полиции.

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