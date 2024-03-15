Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курганский подросток на «Жигулях» протащил полицейского по земле и ударил его дверью

В Курганской области подросток на «Жигулях» ударил полицейского дверью

В Курганской области сотрудники ДПС задержали подростка 2006 года, который пытался скрыться от правоохранителей на «Жигулях». Об этом полиция Курганской области сообщила в своем Telegram-канале.

«В селе Шмаково автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2106. Сотрудники полиции приняли решение осуществить проверку документов у водителя. Заметив намерение полицейских, находящийся за рулем молодой человек начал движение в противоположном направлении, задним ходом. Водитель проигнорировал законное требование об остановке транспортного средства, увеличил скорость, после чего ударил полицейского дверью автомобиля», — говорится в публикации.

В результате погони инспектору удалось извлечь ключ зажигания, после чего подростка задержали. Ему может грозить уголовная ответственность за причинение вреда здоровью сотруднику полиции.

До этого в России суд обязал водителя отвечать за пассажира, который поцарапал чужую машину.

Ранее выяснилось, почему водители сильно рискуют заболеть раком кожи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами