Skoda представила самый дешевый кроссовер

Компания Skoda показала свой новый электрический кроссовер, который получил название Epiq. Фотографии были опубликованы на сайте производителя.

Пока рассекреченный Skoda Epiq представили только в статусе прототипа. Однако цена уже утверждена — новинку предложат приобрести за €25 тыс. Таким образом она станет самой доступной электрической моделью чешской марки.

Skoda Epiq — это компактный батарейный кроссовер, рассчитанный на 5 мест. Объем багажника составляет 490 л. Заявленный запас хода превышает 400 км на одном заряде. Ожидается, что серийный вариант электрокроссовера появится в продаже в следующем году. Производством Skoda Epiq будут заниматься на заводе VW Group в Испании.

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