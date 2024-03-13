Водителям объяснили, в каком случае они получат штраф за проезд на желтый

За проезд на желтый сигнал светофора водителя имеют право оштрафовать вне зависимости от дорожных обстоятельств. Об этом пишет журнал «За рулем».

Издание отмечает, что на сегодняшний день судебная практика сложилось не в пользу водителей. В связи с этим, если на светофоре загорелся желтый сигнал, то человек за рулем должен остановиться. В обратном случае придется заплатить штраф за проезд на запрещающий сигнал.

При этом в ПДД говорится об исключительных обстоятельствах, когда водитель все же может проехать на желтый свет.

«6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение», — говорится в ПДД РФ.

Однако на практике этот пункт не учитывается, пишет журнал. Так, в феврале этого года Третий кассационный суд общей юрисдикции признал нарушением проезд на желтый сигнал светофора. С просьбой о снисхождении обратился житель Мурманска, который проехал на желтый свет и попал в аварию. Его оштрафовали на 1 тыс. руб. Просьбу мужчины не удовлетворили. На это решение теперь будут ориентироваться районные и городские суды.

Сегодня за проезд на желтый сигнал предусматривается штраф в размере 1 тыс. руб., если это первое подобное правонарушение. При повторном нарушении придется заплатить 5 тыс. руб. В худшем случае водителя могут лишить прав на 4-6 месяцев.

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