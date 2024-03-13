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УАЗ подтвердил возвращение своих самых «злых» внедорожников

УАЗ в ближайшее время выпустит экспедиционные версии «Буханки» и «Хантера»

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УАЗ

В ближайшее время УАЗ собирается возобновить выпуск экспедиционных версий «Хантера» и «Буханки» (СГР). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу производителя.

«Предложение рождено спросом — стимулом для возобновления продаж послужил действительно высокий интерес со стороны клиентов. Расширенный внедорожный потенциал плюс возможность сэкономить на оборудовании по сравнению с приобретением оффроудных опций по отдельности делают наши экспедиционные варианты привлекательным для многих выбором. Кроме того, все «допы» по-прежнему «узаконят» на заводе, то есть никаких сертификационных процессов и регистрационных действий не потребуется», — заявили в компании.

Отмечается, что уже скоро спецверсии будут доступны для заказа. Модели версии «Экспедиция» получают богатый арсенал дополнительного внедорожного оснащения, в том числе, силовые бамперы, «злые» шины Maxxis, экспедиционный багажник, защиту рулевых тяг, блокировку дифференциала заднего моста и т. д.

До этого сообщалось, что автозавод «Москвич» в текущем году собирается найти второго китайского партнера (помимо JAC Motors) для загрузки производства. Сейчас предприятие находится на стадии переговоров с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке.

Ранее Nissan вернулся в Россию через китайский завод.

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