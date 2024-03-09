Крымский мост временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации на 10:52.

Примерно за час до этого сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пропускным пунктам не наблюдаются. Причины перекрытия движения неизвестны.

Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

До этого движение перекрывали 5 марта. Тогда над Керчью произошло несколько громких взрывов. Они стали раздаваться примерно в 00:30 мск. Очевидцы утверждали, что в разных районах Керчи было слышно от трех до пяти мощных хлопков.

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