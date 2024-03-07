Стало известно, когда в России начнутся продажи минивэнов Evolute i-Van

Продажи новых отечественных минивэнов Evolute i-Van могут начаться во II квартале 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на пресс-службу Evolute.

«Старт продаж электровэна Evolute i-Van состоится во втором или третьем квартале 2024 года. Производство модели на заводе под Липецком стартовало еще в четвертом квартале 2023 года. В настоящее время завершается сертификация вэна», — рассказали в пресс-службе бренда.

Габаритная длина автомобиля — 5135 мм, колесная база — 3000 мм. На втором ряду предусмотрены отдельные кресла, задний диван в третьем ряду рассчитан на троих пассажиров.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30% до 80% пополняется за 37 минут.

Среди оборудования — электростеклоподъемники, кондиционер, парктроник. Водительское кресло настраивается в шести направлениях, пассажирское — в четырех.

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