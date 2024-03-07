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Сбивший ребенка барнаульский водитель «искупил» вину конфетами и скрылся

В Барнауле водитель сбил ребенка и подарил ему конфеты

В Барнауле водитель сбил на пешеходном переходе мальчика и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал «Барнаул N1».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Кутузова. На кадрах видно, что ребенок побежал прямо под колеса автомобиля, а водитель не притормозил перед «зеброй». В результате произошел наезд.

По словам очевидца, после ДТП мужчина-водитель дал пострадавшему ребенку коробку конфет и уехал. О состоянии мальчика не сообщается. Полиция проводит проверку.

До этого в Зеленограде пьяный водитель нарушил ПДД, попытался скрыться от правоохранителей и в ходе погони протаранил полицейскую машину. Внутри авто оказались 38-летний и 32-летний жители Зеленограда. Их доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее мигрант-таксист протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами.

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