В России наладят выпуск китайских автомобилей Jetour

В России в марте 2024 года начнется выпуск китайских автомобилей Jetour. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора Jetour по международным рынкам Джека Чэня.

«Большинство моделей получат полный привод. Будут рамные внедорожники, пикапы и гибриды. На каком именно заводе начнется выпуск машин, пока не раскрывается», — говорится в сообщении.

Бренд Jetour основан в 2018 году, его продукция позиционируется как автомобили для семейных путешествий. В России представлены кроссоверы Dashing, X70 Plus и X90 Plus. Вскоре на рынок выйдет модель Jetour T2.

До этого стало известно, что в России в феврале 2024 года самым популярным кроссовером стал китайский Haval Jolion. Всего в последний месяц весны было продано 5 тыс. таких машин, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте по продажам в феврале находится модель Geely Monjaro. Третье место у Lada Niva Travel, а на четвертом — Niva Legend. Замыкает пятерку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее сообщалось, что Skoda Octavia и Kia Rio стали самыми популярными авто в России в 2023 году.