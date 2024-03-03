Автомобиль с ребенком внутри перевернулся во время полицейской погони

В Свердловской области в результате полицейской погони перевернулся автомобиль, в котором на тот момент находился подросток. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«‎Погоня началась днем 2 марта на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Водитель Land Cruiser игнорировал требования полиции и продолжал гнать по трассе. Лихач выезжал на встречку, поэтому патрульные открыли огонь. В итоге сотрудник полиции выпустил по машине всю обойму (предварительно сделав пару выстрелов в воздух)»‎, — говорится в публикации.

После этого водитель на Land Cruiser с пробитыми задними колесами попытался затормозить, но попал в кювет и перевернулся. В салоне вместе с лихачем оказалась 15-летняя девушка. Ее отвезли в больницу, но вскоре отпустили, так как она не получила серьезных травм. Нарушителем оказался 39-летний директор компании в сфере недвижимости Дмитрий Бочков, который приходится девушке отцом. У мужчины не было при себе прав, также он находился в нетрезвом состоянии. В отделе полиции на лихача составили административный протокол, есть возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее в Свердловской области крыша гаража рухнула на две машины скорой помощи.