Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль с ребенком внутри перевернулся во время полицейской погони

В Свердловской области в ходе полицейской погони перевернулась машина с ребенком

close
100%
Николай Хижняк/РИА Новости

В Свердловской области в результате полицейской погони перевернулся автомобиль, в котором на тот момент находился подросток. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«‎Погоня началась днем 2 марта на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Водитель Land Cruiser игнорировал требования полиции и продолжал гнать по трассе. Лихач выезжал на встречку, поэтому патрульные открыли огонь. В итоге сотрудник полиции выпустил по машине всю обойму (предварительно сделав пару выстрелов в воздух)»‎, — говорится в публикации.

После этого водитель на Land Cruiser с пробитыми задними колесами попытался затормозить, но попал в кювет и перевернулся. В салоне вместе с лихачем оказалась 15-летняя девушка. Ее отвезли в больницу, но вскоре отпустили, так как она не получила серьезных травм. Нарушителем оказался 39-летний директор компании в сфере недвижимости Дмитрий Бочков, который приходится девушке отцом. У мужчины не было при себе прав, также он находился в нетрезвом состоянии. В отделе полиции на лихача составили административный протокол, есть возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее в Свердловской области крыша гаража рухнула на две машины скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами