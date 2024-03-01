Журнал «За рулем» рассказал об особенностях универсала BMW 5-Series Touring

Эксперты журнала «За рулем» рассказал об особенностях нового универсала BMW 5-Series Touring.

Так, журналисты отметили, что при проектировании автомобиля в BMW отказались от фирменного подъемного стекла: теперь пятая дверь открывается только целиком. Также, как и седан, универсал вырос на 97 мм в длину, на 32 мм в ширину, на 17 мм в высоту и на 20 мм по колесной базе.

Отмечается, что базовый универсал 520d на 197 л.с. с 48‑вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатым «автоматом» можно купить с задним или полным приводом.

Чисто бензиновых версий больше не будет. Турбомотор 2.0 станет работать в составе подзаряжаемого гибрида. Электромотор интегрирован в восьмиступенчатый «автомат», общая отдача системы – 299 л.с.

До этого стало известно, что новый седан IM L6 появится у дилеров в Китае в мае 2024 года. Длина автомобиля составляет 4931 мм, а колесная база — 2950 мм. Интерьер пока скрыт за тонированными стеклами, но внутри появится штурвал вместо руля и экран во всю ширину передней панели. У IM L6 также есть автопилот с лидаром: в Китае он будет отвечать третьему уровню автономности.

На первом этапе будет предложено две модификации. Базовая заднеприводная — с одним электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси. У полноприводной версии — задний двигатель выдает 515 л.с., а передний — 272 л.с. Суммарная отдача установки — 787 л.с. От 0 до 100 км/час такая машина разгоняется за 3,3 с.

Ранее сообщалось, что китайская компания BYD выпустит на рынок новый кроссовер Yuan Up.