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Литва нашла новый способ усилить санкционный контроль на границе с Белоруссией

Литва закроет два КПП на границе с Белоруссией для усиления санкций

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Wikimedia Commons

Закрытие еще двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Литвы с Белоруссией поможет усилить санкционный контроль. К такому решению пришла литовского министерства внутренних дел Агне Билотайте, чьи слова приводит ТАСС.

Согласно ее информации, с 1 марта текущего года Литва закрывает автодорожные КПП в Лаворишкесе и Райгардасе. Переходы будут закрыты, как для автотранспорта, так и для велосипедистов и пешеходов.

«Решение о закрытии двух КПП <...> позволит усилить контроль за соблюдением режима санкций», — утверждает министр.

Кроме того, таким образом станет эффективнее бороться с незаконной миграцией и контрабандой, полагает глава ведомства.

Перед этим правительство Литвы одобрило предложение МВД прекратить движение через два КПП на границе с Белоруссией, с 1 марта будут закрыты КПП Райгардас и Лаворишкес.

Ранее в МИД Белоруссии ответили на планы Литвы закрыть два КПП.

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