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Mercedes-Benz отказался от выпуска странного внедорожника-седана

Mercedes-Benz прекратил разработку гибрида седана и кроссовера

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Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz решила отказаться от дальнейшей работой над новым автомобилем, который сочетает в себе дизайн и функционал седана и кроссовера. Об этом сообщает motor1.com. Машина должна была стать первенцем нового класса Sport Utility Sedan (SUS).

Отмечается, что концепт будущей модели, который назывался Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, был представлен в 2018 году в Германии. Это был электромобиль длиной 5260 мм, с силовой установкой мощностью 738 л.с., полным приводом и батареей емкостью 80 кВт.ч. В Mercedes-Benz заявлял о запасе хода более 500 км. Максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/ч.

Работы над первой моделью нового класса была остановлена несколько месяцев назад, так как автомобиль оказался слишком дорог и сложен в производстве. В Mercedes-Benz также заявили, что на рынке достаточно электромобилей, чтобы охватить все важные сегменты.

Ранее сообщалось что в России выпустили первую партию автомобилей Lada Iskra.

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