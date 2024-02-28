В Московской области автомобили, мешающие убирать мусор, эвакуируют без участия ГИБДД

В Подмосковье эвакуаторы стали перемещать автомобили, которые мешают вывозить мусор или убирать снег. Об этом сообщает портал «За рулем». При этом машины отправляют на штрафстоянку без сотрудников ГИБДД.

«В последнее время в Московской области начали говорить о проблеме с ненадлежащим хранением автотранспорта, который мешает работе мусоровозов и вывозу мусора. Власти Подмосковья нашли решение – в дополнение к штрафу за нарушение правил остановки и стоянки в 1500 рублей, машины будут эвакуировать на штрафстоянки», — говорится в сообщении.

Отмечается что в начале февраля этого года власти Подмосковья получили полномочия штрафовать и эвакуировать автомобили за неправильную парковку без участия ГИБДД.

Для легковых автомобилей стоимость эвакуации авто на спецстоянку в Подмосковье в 2024 году обойдется в 6,1 тыс. рублей, для грузовых машин – 31,2 тыс. рублей.

До этого стало известно, что министерство транспорта РФ утвердило методические рекомендации по расчету цен на платных парковках. В документе подчеркивается, что в расчетах начального размера платы рекомендуется учитывать размер среднедушевого дохода в субъекте РФ, а также социологические данные о готовности граждан платить за пользование парковками. Повышать плату за парковку Минтранс рекомендует, если машиноместа заполняются на 85% и более.

Кроме того, в Москве с 15 октября подорожала эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.

Так, эвакуация легкового автомобиля с двигателем мощностью до 80 л. с. подорожала с 4,74 тыс. до 5,92 тыс. рублей, на 24,8%. Стоимость эвакуации машины мощностью 80–250 л. с. подорожала с 7,54 тыс. до 9,45 тыс. рублей (+25,3%).

Ранее сообщалось, что с 22 февраля в зону платной уличной парковки в Москве вошел 31 участок улиц.