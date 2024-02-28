Китайский концерн Chery вывел новую автокомпанию на рынок России

Китайский автобренд Chery запустит в России новую марку автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Она будет называться Chery Tiggo.

«Да, вы не ослышались — именно Chery Tiggo. Под ним будут продаваться электрифицированные автомобили китайской марки. Будут только подключаемые гибриды и электромобили с передним или полным приводом. Преимущественно кроссоверы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2024 году на российском рынке появится два электрокара и три подключаемых гибрида. Один из них на фото — Chery EQ7.

До этого стало известно, что компания Chery 28 февраля начнет продажи в Китае кроссоверов iCar 03. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 205 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Автомобиль Chery iCar 03 может появиться на российском рынке в 2025 году. Финальное решение по модели будет приниматься во второй половине 2024 года, в том числе с учетом рыночной конъюнктуры.

Ранее Chery показала обновленный Chery Tiggo 4 Pro в дорогой комплектации.