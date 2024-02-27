Россиянам рассказали, когда стоит менять зимнюю резину

Переходить с зимней резины на летнюю в марте будет еще рано, рассказал в беседе с «Радио 1» независимый автоэксперт Олег Осипов.

Он отметил, что в каждом регионе свои погодные условия, однако резину следует менять на летнюю, когда температура воздуха установится на уровне выше +5°C. Эксперт также призвал отказаться от использования всесезонной резины, на которой якобы можно передвигаться как на летних, так и на зимних дорогах.

«Всесезонная резина работает плохо и зимой, и летом, она ни для того, ни для другого не предназначена. Это большой обман. Она имеет право на жизнь, тем более когда лень менять, но зимняя резина мягкая по определению, и если вы будете ее использовать летом, то она быстро сотрется. Всесезонная резина жестче, но она не так стирается летом и плохо держит зимой, то есть она катится, потому что в ней присутствует пластик», — предупредил Осипов.

Автоэксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов до этого говорил, что для обработки стекол и зеркал автомобиля от наледи стоит использовать специальные размораживатели и антиобледенители, чтобы не навредить им. По его словам, эти составы позволяют быстро удалить ледяную корку и в дальнейшем предотвратить или замедлить ее появление.

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