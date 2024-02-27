В Москве с парковок для инвалидов эвакуировали 7 тысяч дорогих автомобилей

С начала 2024 года в Москве свыше 7 тыс. премиум-авто переместили на спецстоянки из-за того, что водители оставляли их на парковочных местах для инвалидов, под запрещающими знаками или на тротуарах. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы перемещаем на спецстоянки автомобили, которые припаркованы с нарушениями правил, вне зависимости от марки, внешнего вида и стоимости машины. Такие авто мешают пешеходам, городскому транспорту и другим участникам дорожного движения и могут стать причиной ДТП. Просим водителей всегда парковаться только в разрешенных для этого местах», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что решение об эвакуации машины принимают инспекторы МАДИ и ГИБДД.

Также в Дептрансе назвали марки авто, которые чаще всего оказывались на спецстоянках.

«Чаще всего это премиальные модели марок: Toyota (1767 авто), Mercedes (1538 авто), BMW (1 477 авто), Audi (834 авто), Volvo (444 авто)», — говорится в публикации.

Ранее в Москве из-за пожара перекрыли Лужнецкий метромост.