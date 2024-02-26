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Стало известно, какой автомобиль может стать возрожденной «Волгой»

Новой «Волгой» ГАЗа может стать Changan Raeton Plus

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Changan

На Горьковском автозаводе рядом с цехом, в котором ранее собирали автомобили Volkswagen, замечен седан Changan Raeton Plus, который может стать возрожденным автомобилем «Волга». Об этом сообщают «Китайские автомобили».

По его данным, Raeton Plus — единственная модель, которую Changan не вывел на российский рынок в 2023 году, хотя собирался это сделать.

Седан белого цвета без опознавательных знаков и фирменных эмблем сфотографировал корреспондент Drom.ru, побывавший на территории завода. По его данным, на таких автомобилях рабочие тренируются в выполнении сборочных операций. Цеха, в которых до 2022 года собирали Volkswagen и Skoda, поддерживаются в рабочем состоянии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял ранее, что первую новую модель под возрожденным брендом «Волга» ГАЗ может представить летом 2024 года. О том, что это будет за машина, министр не сообщил.

Ранее Минпромторг включил в перечень машин, рекомендованных для госзакупок, Citroen C5 Aircross калужской сборки.

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